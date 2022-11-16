APEC數位小組逾1/5提案來自台灣 凸顯數位實力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

APEC總結資深官員會議（CSOM）16日在泰國曼谷舉行，外交部國際組織司長吳尚年（左）、經濟部國際貿易局長江文若（右）會後出席記者會表示，今年數位經濟小組提出121個相關計畫與倡議，其中台灣便囊括25個、超過總提案1/5，顯見台灣積極推動網路、數位經濟，且不吝與會員分享寶貴經驗。中央社記者王騰毅攝 111年11月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡曼谷16日電）疫後數位經濟當道，APEC資深官員會議今天舉行，外交部國組司司長吳尚年表示，今年數位經濟小組提出121個相關計畫與倡議，其中台灣便囊括25個、超過總提案1/5，顯見台灣積極推動網路、數位經濟，且不吝與會員分享寶貴經驗。

APEC架構下設有4大委員會，吳尚年表示，經濟委員會部分，今年通過強化APEC結構改革議程執行計畫，也提出APEC經濟政策報告，主題是結構改革與經濟衝擊下的綠色復甦，今年報告由紐西蘭主導，台灣是核心撰稿小組成員，報告特別強調永續議題與綠色改革重要性。

經濟暨技術合作委員會有14個工作小組與政策對話，協助相關會員進行能力建構，吳尚年表示，APEC領袖在2020年通過太子城願景（APEC Putrajaya Vision 2040），去年也通過奧特亞羅瓦行動計畫，為未來APEC設立工作指引，今年委員會也依據上述願景，制定中期工作優先領域。

預算暨管理委員會負責內部事務，吳尚年表示，明年APEC預算規模將近900萬新幣，主因明年由美國主辦，機票款、生活費大幅提高，秘書處編列國外出差增幅超過200%。

貿易暨投資委員會部分，經濟部國際貿易局局長江文若表示，第一，台灣支持以WTO為核心的貿易體系，APEC各會員皆支持MC12獲致結果、並希望儘早落實；第二，支持泰國提出的亞太自由貿易區（FTAAP）工作計畫草案，促進區域經濟整合；第三，聚焦如何用數位方式增進貿易推展。

數位經濟指導小組本次報告數位經濟路徑圖進展，吳尚年指出，今年各會員共提出121個相關計畫與倡議，其中台灣提供25個倡議，超過總提案1/5，可見台灣積極推動網路與數位經濟，並不吝與個會員分享寶貴經驗。

吳尚年補充，台灣希望在優勢領域協助各會員能力建構，包含數位經濟、數位健康、海洋廢棄物管理、淨零碳排、婦女經濟賦權、糧食安全、原住民族等皆為強項。

另外，為促進疫後跨境移動，泰國今年推動安全通道任務小組，通過採任意苗接種互通原則與疫苗接種技術性規範，以及就各國邊境管制研究報告，任務小組為臨時編組，將在月底解散。（編輯：潘羿菁）1111116