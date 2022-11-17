費半跌逾4% 台積電ADR回檔跌1.26%

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（中央社記者潘智義台北17日電）美股漲多回檔，費城半導體指數重挫逾4%，台積電ADR（美國存託憑證）跌1.26%；台指期16日結算，台股昨天跌8.96點，指數力守14500點關卡，半年線在14560點附近。

半導體公司美光科技（Micron）預計明年將減產，美股主要指數16日收黑，道瓊工業指數下跌39.09點或0.12%；標準普爾指數下挫32.94點或0.83%；那斯達克指數挫跌174.75點或1.54%；費城半導體指數重挫119.8點或4.26%。

產業訊息方面，聚氯乙烯（PVC）大廠華夏海灣塑膠執行副總經理胡吉宏16日在法人說明會指出，台、日、韓及東南亞廠商多採非計畫性降低VCM（氯乙烯）或PVC產出，因應庫存及虧損壓力，預期區域內PVC供應能量趨於和緩。

裕隆汽車副總經理李建輝17日在線上法人說明會表示，納智捷N7新車款預購訂單約2.5萬輛，預計2023年第4季生產，陸續出貨至2024年第1季。

汽車零配件廠英利-KY17日受邀參加券商舉行線上法人說明會表示，明年美系電動車品牌有新案挹注，英利-KY也將推出副車架新品，預估明年業績成長目標10%到20%，資本支出估較今年增加20%。（編輯：張均懋）1111117