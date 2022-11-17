更多編輯台推薦新聞：
波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看
國際

波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

費半跌逾4% 台積電ADR回檔跌1.26%

2022/11/17 08:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北17日電）美股漲多回檔，費城半導體指數重挫逾4%，台積電ADR（美國存託憑證）跌1.26%；台指期16日結算，台股昨天跌8.96點，指數力守14500點關卡，半年線在14560點附近。

半導體公司美光科技（Micron）預計明年將減產，美股主要指數16日收黑，道瓊工業指數下跌39.09點或0.12%；標準普爾指數下挫32.94點或0.83%；那斯達克指數挫跌174.75點或1.54%；費城半導體指數重挫119.8點或4.26%。

產業訊息方面，聚氯乙烯（PVC）大廠華夏海灣塑膠執行副總經理胡吉宏16日在法人說明會指出，台、日、韓及東南亞廠商多採非計畫性降低VCM（氯乙烯）或PVC產出，因應庫存及虧損壓力，預期區域內PVC供應能量趨於和緩。

裕隆汽車副總經理李建輝17日在線上法人說明會表示，納智捷N7新車款預購訂單約2.5萬輛，預計2023年第4季生產，陸續出貨至2024年第1季。

汽車零配件廠英利-KY17日受邀參加券商舉行線上法人說明會表示，明年美系電動車品牌有新案挹注，英利-KY也將推出副車架新品，預估明年業績成長目標10%到20%，資本支出估較今年增加20%。（編輯：張均懋）1111117

胡吉宏
華夏：PVC高庫存壓力 明年農曆年前有望提早紓解 華夏：PVC價差量還在 下半年經營仍相對樂觀
李建輝
裕隆：納智捷新車預購2.5萬輛 明年第4季生產 裕隆下修全年新車銷售目標至42萬輛
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股小跌8.96點 法人：關注地緣政治與美貨幣政策