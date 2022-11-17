世德增德商MMG持股 明年7月交割成100%子公司

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）汽車扣件廠世德擬砸624萬歐元（約合新台幣2.02億元）收購子公司德商MMG另外約49%股權，預計明年7月交割，完成後MMG將成為世德100%持股子公司。

世德於16日公告，向CS Beteiligungs GmbH取得德商子公司Max Mothes GmbH（MMG）約49%股權，預計明年7月以現金624萬5098歐元進行款項交割，交割完成後，MMG將成為世德100%持有子公司。

世德表示，收購MMG約49%股權交易對象為CS，負責人Schermbach, Martin Alexander也是世德董事，因此列為關係人，此次交易不影響股東權益。

世德表示，此次交易併購目的為穩定經營、資源整合、強化經營效益、拓展業務領域，預計併購後帶來顯著營收成長，挹注未來獲利，若能充分發揮綜效，對日後每股淨值與每股盈餘應有正面助益。

世德說明，經過2年半調整期，MMG營運已上軌道，歐洲車廠客戶訂單挹注，去年MMG已轉盈，預估今年獲利可較去年明顯成長。

世德先前以現金650萬歐元（約合新台幣2.28億元）收購德系車廠一階供應商MMG 51%股權及取得主導權，2018年7月完成併購。

法人指出，世德透過取得MMG主導權，切入MMG相關客戶包括福特（Ford）、賓士（Benz）、BMW、福斯（VW）、博世（Bosch）、以及西門子風力發電等供應鏈。（編輯：趙蔚蘭）1111117