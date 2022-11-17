出口企業獲利佳帶動 營所稅暫繳2650億元創高

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（中央社記者張璦台北18日電）受惠出口導向企業獲利佳，財政部統計，今年9月營所稅暫繳金額約新台幣2650億元，創新高紀錄，較去年同期成長約27%，暫繳件數則年增8.4%。

企業當年度營利事業所得稅主要在隔年5月申報繳納，但為減輕一次繳清稅負的壓力，也便利國庫資金調度，規定企業當年9月得先向國庫繳一筆營所稅暫繳稅額，類似於「預繳」概念。

不過，考量COVID-19疫情影響，企業現金流恐不足，已連3年放寬受衝擊者9月可免辦暫繳。據財政部賦稅署統計，今年約4.9萬家企業申請免辦暫繳，較去年減少約6000間；申請免辦暫繳金額約1567億元，比去年的917億元更高。

據財政部財政資訊中心統計，今年營所稅暫繳件數共有24萬9944件、年增8.4%，暫繳稅額2649.53億元、年增27%。

觀察企業營所稅暫繳申報方式，案件分為「一般申報」及「試算申報」；所謂「一般申報」是繳納「前一年營所稅應納稅額的一半」，今年這類案件仍為大宗，件數占總申報件數比重達99.22%。

以「當年上半年實際營業額」核實計算稅額的「試算申報」案件數，占整體申報件數的比重0.78%，較去年成長微幅成長。

今年整體暫繳件數成長8.4%，賦稅署官員表示，主要是新增設立企業數自然成長。

至於稅額同樣呈現年增，官員分析，雖然觀光、餐飲等內需產業受COVID-19疫情影響獲利，但台灣經濟成長主要引擎的出口導向企業，去年獲利仍相當好，帶動暫繳金額成長。

官員指出，當年暫繳稅收表現不錯，主要是反映企業前一年度營所稅繳納、而不是反映當年的營運，因此今年實際營運狀況仍得看明年5月報繳營所稅的「總成績」如何。

官員表示，今年下半年、明年景氣有下行風險，對明年5月營所稅入帳，樂觀審慎看待。

此外，據財政資訊中心統計，今年有253家企業申請分期繳納營所稅暫繳稅額，家數比去年減少44家，分期繳納總金額則由去年的1.12億元降低至9900萬元。（編輯：林淑媛）1111118