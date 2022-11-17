裕融前3季獲利年增逾2成 明年看法保守穩健

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（中央社記者潘智義台北17日電）裕隆集團旗下裕融統計，今年前3季合併營收新台幣267億元，在資產餘額增長帶動下年增13.4%，稅後淨利47.5億元，年增22.6%。每股盈餘9.53元，較去年同期8元續增。

裕融總經理許國興今天在線上法人說明會表示，全球經濟不易看到曙光，由於台灣市場與全球連動，對明年看法保守。

許國興指出，自今年3月以來聯準會（Fed）累計升息達15碼，國內也調升2碼，資金緊縮下，國內景氣燈號及製造業採購經理人指數（PMI）雙雙下滑。近年來因疫情與地緣政治，加上各國央行對利率管控，對融資事業最直接影響就是造成資金成本上升。

他說，台灣升息對融資業務有一定程度影響，已透過籌資工具配置，增加長天期固定資金，採動態報價調整增加收益，並透過各項費用的調節與管控，降低升息所帶來壓力；並持續發展綠能與電動車事業。

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至於台灣、中國的新車市況，對公司融資業務影響，他說明，台灣新車融資業務占比小，因此影響不大，而中國承作融資業務量少，所以新車市場也沒有直接關係。另外，許國興也提到，裕隆集團明年銷售車輛會比今年多。

許國興指出，第3季中古車融資業務相對新車獲利高很多，汽車金融獲利仍是一個穩定的來源，其他業務包括能源事業，獲利表現則更佳。（編輯：楊凱翔）1111117