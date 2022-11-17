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無照保險之家違法 金管會：若有類似案例會積極查辦

2022/11/17 18:45
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（中央社記者謝方娪台北17日電）立委披露位於捷運中山站的「保險之家」是由無照顧問公司協力合法保經業者經營，金管會調查後認定違法；金管會今天指出，市場上若發現類似案例或收到相關檢舉，金管會均會積極查辦。

民進黨立委沈發惠近日質疑「保險之家」由沒有保經代執照的顧問公司與保經代業者協力經營，有違規疑慮，金管會認定雙方合作已違反保險法規定，台灣壹壹零顧問公司與環球世達保經將終止合作關係。

針對金管會是否會擴大清查店舖型保險合法性，金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會表示，店舖型保險僅是一種經營模式，此案關鍵在於，經營保經代業務應取得合法執照，且以保經代名義進行招攬或代理相關商品。

林志憲說，「金管會並不是要特別限制哪些經營概念，重點是一定要合法」。

根據金管會統計，截至今年9月底止，法人及個人保經合計有446家，法人及個人保代合計有280家，總計726家合法保經代業者。

林志憲直言，確實最近比較少看到此種經營型態，後續在市場上若有發現類似案例或接獲檢舉，金管會均會積極查辦。（編輯：潘羿菁）1111117

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