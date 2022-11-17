拚綠能轉型 國壽參與國泰電業增資目標取得7成股權

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（中央社記者蘇思云台北17日電）國泰人壽今天宣布，將參與太陽能專案公司國泰電業增資，並以每股約12.43元，總金額約新台幣9.82億元收購部分國泰電業公司股權，最終取得國泰電業70%股權，希望力拚達成集團能源轉型目標。

國泰電業成立於2017年，是國泰人壽攜手國泰地產集團旗下三井工程，合資成立的太陽能專案投資公司。

國泰人壽副總經理吳淑盈今天表示，國泰人壽擬參與國泰電業相關交易，按照證交所規定，召開重大訊息記者說明會。

吳淑盈表示，國泰人壽擬參與太陽能專案公司國泰電業增資，以持有的新日泰能源、開泰能源股權淨值換股抵繳股款，淨值換股金額約當11.99億元，換股後新日泰能源、開泰能源將成為國泰電業分別持股100%、70%的子公司，國壽並將持有國泰電業48.67%股權。

合併換股後，吳淑盈指出，國壽再向三井工程股份有限公司以每股約12.43元，總金額約9.82億元收購部分國泰電業公司股權，國壽對國泰電業持股將達70%。

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至於增加投資比例的理由，吳淑盈表示，配合政府在能源轉型發展綠能政策，以及國泰金控淨零營運轉型，以及2030年的RE100承諾，因此積極投入再生能源領域。

此外，吳淑盈表示，太陽能案場具備長期穩定現金流，風險可控，對保險公司是好的投資標的，也是實踐企業社會責任一個最好的實踐方式。擁有充足的再生能源，也可以讓國泰金集團未來在綠電供需環節上扮演重要角色，也可提升金融服務差異化，達成集團能源轉型目標。（編輯：楊凱翔）1111117