APEC雙部長會議 鄧振中倡議簽署數位經濟協定

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（中央社記者曾智怡曼谷17日電）APEC雙部長會議今天舉行，行政院政務委員鄧振中代表台灣參加雙部長會議，他分享台灣數位科技經驗，聚焦基礎建設、安全防護、連結性等3面向，並提及台灣準備好與理念相同夥伴更深入商討簽署數位經濟協定，促進共同利益。

今年APEC年會為疫情之後首次實體舉行，今天是部長級會議，鄧振中會中分享，台灣對於使用數位科技促進區域相互連結的經驗與看法。

基礎建設部分，鄧振中表示，一個經濟體的數位轉型，須改進數位基礎建設、制定適當法規架構、提升民眾數位認知與能力以消除數位落差，並鼓勵數位科技的創新、發展與運用。近年數位科技快速發展，台灣將數位轉型列為優先推動政策，推動過程中體認到，成功的數位轉型政策須要以廣泛、全面、協調的方式推動。

鄧振中進一步說，對此台灣今年8月成立數位發展部，以促進數位產業發展、統籌數位治理與數位基礎建設的規畫，達成全面且包容的數位轉型。

安全防護部分，鄧振中表示，任何涉及數位科技發展的完善政策，皆須納入資安防護機制，防止資訊洩漏與濫用；成功的資訊安全作為可提升人們對數位科技的信心，對數位轉型的有效推動及數位經濟的加速發展至關重要。

他指出，資訊安全是跨領域議題，APEC對此有更多關注，目前APEC經濟體已在相關次級小組展開資安相關工作，包括在Digital Economy Steering Group 與Telecommunications and Information Working Group下進行；鑒於資安重要性與日俱增，認為APEC經濟體應對此有更多討論與合作。

連結性部分，鄧振中表示，為探討推進數位合作方式，台灣已準備好與理念相同夥伴更深入商討簽署數位經濟協定，以促進更多區域內相互連結，同時促進共同利益。

此外，鄧振中表示，台灣承諾將持續強化以規則為基礎，且以WTO為核心的多邊貿易體系，歡迎WTO部長會議（MC12）達成多項成果，並已完成執行服務業國內規章聯合聲明倡議的國內程序。

他並呼籲會員必須儘速推動MC12的其他成果，例如漁業補貼、電子商務聯合聲明倡議、WTO改革等，以利為MC13奠定成功的基礎。（編輯：潘羿菁）1111117