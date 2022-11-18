台股守住14500點週線連3漲 未站穩半年線

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美股走勢震盪，台股今天走高拉回修正，上下波動近200點，終場守住14500點整數關卡，收在14504.99點，下跌30.24點，半年線約14523點得而復失。台股今天也收週線上漲497.43點，週線連3漲。

美國聯邦準備理事會（Fed）官員發表鷹派言論，美股走勢震盪，台股早盤最高一度來到14669.98點，上漲134.75點，之後拉回修正，一度失守半年線約14523點、14600點和14500點整數關卡，上下波動近200點，尾盤金融小反彈。

終場台股加權指數收在14504.99點，下跌30.24點，跌幅0.21%，守住14500點整數關卡，儘管未站穩半年線，不過今天收週線上漲497.43點，週線連3漲。

台股今天成交值來到新台幣2363.74億元，電子股午盤後翻黑終場小跌，金融股下挫0.6%，航運股下跌1.73%。

主要電子權值股震盪整理，晶圓代工龍頭台積電490元整數關卡近鄉情怯，終場收在487元，小漲0.41%，聯發科翻黑終場收在722元，小跌0.41%；聯電終場力守平盤45.6元。

鴻海終場收100.5元，小跌0.99%，日月光投控終場收在94.9元，上揚1.5%。

航運股跌多於漲，長榮收在150.5元，下跌2.27%，萬海收71.8元，下跌3.23%，陽明收63元，下跌2.78%；航空雙雄長榮航收26.25元，上揚1.16%，華航收17.2元，小跌0.58%。

金控股漲跌互見，其中富邦金收在55.3元，小跌0.36%，中信金收21.4元，下跌1.15%，兆豐金收30.2元，下跌2.11%。國泰金收41.9元，小漲0.84%。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國10月通膨數據低於預期，激勵美股近期勁揚，也帶動台股連日大漲，站穩萬四關卡。

吳繼先預期，美國聯準會未來還有升息空間，但後續升息斜率有機會放緩；目前美國企業獲利多半仍成長，但往後有下修可能，不過經濟景氣預期越弱，越符合聯準會期望，升息力道反而會放緩。展望台股後市，吳繼先指出，產業利空基本上已反映在過去股價，展望不佳反而是利空出盡。（編輯：趙蔚蘭）1111118