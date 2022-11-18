美股跌多於漲 持續關注美國升息腳步

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美股跌多於漲，台股17日走勢震盪終場小跌2點收在14535點，守住5日線。法人表示，大盤雖遇半年線反壓，市場持續關注美國升息腳步。

美股多收跌，美國聯邦準備理事會（Fed）釋出更多跡象，顯示為控制通貨膨脹，可能將利率調升至超出預期程度。

道瓊工業指數小跌7.51點或0.02%，以33546.32點作收，標準普爾500指數下滑12.23點或0.31%，收3946.56點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌38.70點或0.35%，收11144.96點，不過費城半導體指數上漲28.29點或1.05%，收2719.10點。

台股17日走勢震盪，終場加權指數小跌2.12點，收在14535.23點，守住5日線約14360點，成交值新台幣2394.87億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超4.24億元，其中自營商買超16.86億元，投信買超12.24億元，外資及陸資賣超33.34億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單減少1648口至3766口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1261口至7878口。

本土期貨法人分析，台股大盤17日拉回整理，收下影線黑K，雖有半年線約14542點反壓在上，預期短線台股仍維持盤堅格局。

行政院會17日通過「台版晶片法」草案，提供研發投資抵減及租稅優惠。國際半導體產業協會（SEMI）表示，有助厚植台灣半導體產業發展動能，提升國際競爭力。

美國科技股走跌，台股17日小跌作收，外資也轉為賣超，帶動新台幣走弱呈現震盪整理，新台幣兌美元17日收盤收31.158元，貶4.3分，連2貶。

全球知名加密貨幣平台FTX聲請破產，台灣受害者在網路組成自救會，金管會17日提出3點說明，將持續關注後續發展及國際相關主管機關處理方式，並重申民眾進行相關交易應提高警覺。（編輯：張均懋）1111118