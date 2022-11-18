豐達科：客戶需求續增 通膨與缺工影響明年展望

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北18日電）神基投控轉投資航太扣件廠豐達科技今天舉辦法人說明會，總經理林威村表示，今年營收及稼動率陸續回到接近2019年的水準，客戶需求持續增加，但通膨與缺工問題將對明年營收展望帶來不確定性。

林威村說，近2年疫情確實影響外籍勞工引進，豐達科加速自動化與智能化，逐步取代人工。最近幾個月量產需求快速增加，缺工有影響新產品開發進展，加上原材料供應不足，都造成新產品開發延遲。

他指出，2020到2021年疫情較嚴重，對豐達科影響較大，今年開始營收陸續回升，越來越接近2019年疫情前的水準。

林威村表示，豐達科在2019到2020年開發最多新產品，去年疫情嚴重但業務團隊與客戶保持密切聯絡。今年前3季開發468件新產品，未來將持續開發新扣件系列、擴大產品組合。

他說，由於飛機營運狀況一直往上走，引擎製造商進行很多飛機維修及整理，需要大量扣件，過去1季多的時間豐達科持續出貨，目前成品庫存不多，慢慢在出清。然而受到俄烏戰爭及歐美通膨影響，供應鏈有些狀況，客戶不只要求豐達科出貨，還希望多準備一些庫存，以因應未來需要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林威村指出，過去2年豐達科的資本支出著重智能化與自動化，今年也是同樣方向，明年會視情況決定是否增加相關資本支出。其他設備的資本支出會根據接下來客戶訂單，做出需要的調整。

豐達科今年前3季營收約新台幣15.1億元，年增50.8%；產品營收比重為航太扣件53%、航太車削件29%、工業扣件18%；歸屬母公司稅後淨利8116.5萬元，優於去年同期稅後虧損1.02億元；每股盈餘1.54元。（編輯：趙蔚蘭）1111118