台灣人工智慧年會 遠傳AI加值數位轉型

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（中央社記者江明晏台北18日電）遠傳電信參展台灣人工智慧年會，展示AI能源管理與AI Chatbot智慧服務，以AI實力加值產業數位轉型，遠傳friDay購物總經理謝振豊也分享遠傳AI技術運用於電商的實例。

2022台灣人工智慧年會今天於中研院人文科學館展開為期2天的盛會，遠傳電信受邀參展，呼應大會主題「AI進行式：地緣政治下的供應鏈重組與人才培育」，遠傳展出AI能源管理與AI Chatbot智能服務，體現以AI動能加值產業數位轉型。

謝振豊今天出席大會專題演講，分享在AI技術帶動下，傳統電商架構所面臨的巨大改變，迎來新的電商運營模式。去年遠傳friDay購物以AI、大數據等數位科技進行核心系統重構，啟動多項AI人工智慧功能，優化網站技術、精簡流程，改善運作效率。

遠傳表示，自主開發的「AI能源管理」，具備AI增強式學習空調需量反應功能，可依冷氣開啟與關閉的習慣、升溫預測進行節能控制，適用於為校園、住宅、商辦、廠房等達成能源效率最佳化，目前已實際導入全台9縣市「班班有冷氣」專案，預計有效年減2296噸碳排，並獲「2022智慧城市創新應用獎」。

另一項展示為「AI Chatbot智能服務」，遠傳以AI語句識別技術打造出智慧文字機器人，提供24小時互動服務。遠傳並於疫情期間建置有個性、有溫度的「智能客服愛瑪」，還與桃園市政府資訊科技局合作，於桃園市民卡LINE官方帳號推出「防疫智能QA」，提供即時防疫訊息；更與亞東醫院、台灣微軟合作，開發為居家照護與防疫服務的AI客服機器人，提供疫情相關資訊。（編輯：楊蘭軒）1111118