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張忠謀結束APEC返台 揮手致意未發表談話

2022/11/20 17:13（11/20 18:07 更新）
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（中央社記者吳睿騏桃園機場20日電）APEC台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀結束APEC經濟領袖會議行程，今天下午搭機返台，張忠謀在太太張淑芬的陪同下向記者揮手致意但未發表談話，隨後由工作人員引導離去。

張忠謀與太太張淑芬搭乘的長榮航空專機，在下午4時返抵桃園國際機場，外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄前往接機，並安排電動車供張忠謀與張淑芬搭乘使用，當記者向2人表示「歡迎回到台灣」，張忠謀與張淑芬也特別向記者揮手致意，但未發表談話，隨後由工作人員引領離去。

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議11月18日至19日於泰國曼谷召開，總統蔡英文上個月20日宣布，由台積電創辦人張忠謀擔任APEC領袖代表出席，並交付3個重要立場，這是張忠謀第5度代表蔡總統、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議。

張忠謀在APEC峰會期間，與逾半數出席領袖交流，其中包括美國副總統賀錦麗、日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍等，在雙邊會談中，半導體絕對是話題之一。

張忠謀在APEC年會領袖代表答謝晚宴上表示，此行也遵照蔡總統的指示，利用APEC會議，向其他會員國家及全世界傳遞來自台灣的重要訴求，過程順利，成果豐碩。（編輯：李錫璋）1111120

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