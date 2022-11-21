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遠傳全球首創 打造5G ONF開源網路測試環境

2022/11/21 17:29
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（中央社記者江明晏台北21日電）遠傳電信今天表示，完成「5G ONF本地布署開源網路端到端測試環境」，為全球電信業首創，可大幅提升5G獨立組網的速度與容量，為全球5G發展寫下里程碑。

遠傳今天發布訊息宣布，繼去年底攜手「開放網路基金會」（ONF）、國內外網通大廠打造台灣電信業首創「5G ONF開源網路測試環境」，今天宣布完成全球電信業首創「5G ONF本地布署開源網路端到端測試環境 （Self-managed Deployment） 」，可大幅提升5G獨立組網的速度與容量，滿足5G垂直領域、企業專網、智慧城市與元宇宙應用的龐大需求。

遠傳網路暨技術群代理執行副總經理郭峻杰表示，遠傳推動5G發展，藉由超前布署各項創新技術、建構新型商業模式，引領產業開創5G新局，這次獲得ONF認證，完成全球電信業首創「5G ONF本地布署端到端開源網路測試環境」，對遠傳與台灣5G實力都是最佳證明。

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「開放式網路架構」是現今網路最重要的發展趨勢之一，遠傳自2020年成為全台唯一加入ONF的電信營運商，與聯盟夥伴共同建立全球性開放網路架構生態系統；這次運用ONF Aether測試平台，以全新的自動化思維，建立可持續整合、持續部署 （Continuous integration /Continuous Deployment）的開源網路架構，並由遠傳自行導入、管理開源網路軟體，獲得ONF認證，完成全球第一個「5G ONF端到端開源網路測試環境」。

展望未來，遠傳表示，將持續深化技術，結合生態圈夥伴，推動5G產業鏈發展，打造世界級的5G網路與創新應用，推動台灣產業數位轉型、創新升級，嘉惠消費者與企業客戶。（編輯：蘇志宗）1111121

#遠傳
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