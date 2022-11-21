台泥旗下達和航運簽環保水泥船 2025年首季交付投運

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（中央社記者賴言曦台北21日電）台泥企業今天表示，旗下達和航運與日本四國新來島造船廠舉行水泥專用船新造船簽約儀式。台泥表示，這是達和航運近3年購入的第3艘新式環保水泥船，預計於2025年第1季交付加入營運。

台泥表示，未來隨著新造船與岸電設備的導入，搭配和平港、台中港及高雄港港站系統上線，預估2025年可削減二氧化碳排放量近2806噸，節約燃油約2356噸，有效達成節能減碳目標。

台泥指出，達和航運積極投入船隊汰舊換新計畫，與日本知名造船大廠合作導入節能環保船型，近5年來已購置3艘新式水泥專用船與7艘新式散裝船。目前達和航運船隊平均船齡僅6年，相較於全球平均10年以上的船齡具有年輕化船隊的優勢，未來新造水泥專用船的加入更將提升整體營運效力及業績。

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台泥提到，與達和航運建置的岸電系統第1期已於2020年完成達洋輪、和平港建置工程並啟用，2022年第2期完成達斐輪加改裝工作，並規劃2023年底前完成台中、高雄兩港岸電設施建置。未來隨著新造船與岸電設備的導入，搭配和平港、台中港及高雄港港站系統上線，預估2025年可削減二氧化碳排放量近2806噸，節約燃油約2356噸。

台泥董事長張安平透過新聞稿表示，全球貿易近90%是仰賴海上船舶運輸，達和航運的港口與新造水泥船都有要求加設岸電，當船舶靠泊後，不需要使用船上的燃油發電機，因此可以大幅降低二氧化碳及溫室氣體排放，期望到未來可以在船及設備上更優化，持續朝節能減碳邁進。（編輯：蘇志宗）1111121