台泥推綠電交易平台 助中小企業買乾淨能源

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（中央社記者賴言曦台北22日電）台泥今天宣布，正式啟用「能元超商綠電交易平台」，預計2023年先開放銷售再生能源裝置容量103MW（百萬瓦）、約1.5億度綠電，並將一度比例度數供給出口導向的中小企業購買，提升中小企業在國際綠色供應鏈的競爭力。

台泥說明，能元綠電超商交易平台是台泥新成立的子公司能元超商打造的一站式能源管理服務，結合台泥各子公司在風、光、地、海的多元化再生能源種類與資源，是全台自建案場、平台上可銷售綠電皆最多的再生能源售電業者。

台泥表示，除了買電外，能元綠電超商交易平台也開放其他發電業將綠電轉供銷售，同時首創線上綠電顧問，客戶僅需填寫減碳目標、用電量，透過大數據演算功能，一鍵就能在線上獲取不同再生能源搭配的最佳綠電方案，為企業提供ESG（環境保護、社會責任、公司治理）全方位綠能整合規劃的服務。

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台泥董事長張安平透過新聞稿表示，近年國際興起「綠色供應鏈」，台泥注意到許多中小企業買不到綠電的困境，為響應聯合國永續發展目標（SDGs） 第7項目標「確保所有人都可取得負擔得起的永續潔淨能源」，台泥未來每年將透過能元超商綠電交易平台，提供一定比例的綠電採購量給出口導向的中小企業。

張安平也提到，台泥目標2025年綠電建置量達600MW，目前風力發電、太陽能光電申設量達200MW，另針對再生能源間歇性特質，台泥也投入供電較穩定的前瞻能源，包括台泥綠能正建置中的台東紅葉地熱發電廠，與和平電力申請中的台灣首座MW等級海洋溫差發電廠。（編輯：趙蔚蘭）1111122