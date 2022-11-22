電商老將謝振豊 領軍遠傳friDay購物AI作戰

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（中央社記者江明晏台北22日電）電商老將、遠傳friDay購物總經理謝振豊去年加入friDay購物後，導入AI技術，今天正式宣布推出兩大AI網購服務，寫下業績成長率連3個月業界第一的佳績。

遠傳電信旗下friDay購物（遠時數位科技）今天舉行電商新契機發表會，宣布推出「再轉轉」、「網紅看盤」兩大AI網購服務，並創新商業模式擴大號召品牌供應商加入，共同開拓商機新藍海。

PChome Online網路家庭從2000年6月開始經營電子商務，其幕後的推手就是時任PChome Online營運長的謝振豊，在電商戰場上打滾多年，在遠傳總經理井琪延攬下，加入friDay購物約1年的時間，他表示，儘管疫情紅利衰退，台灣電商市場今年仍維持7.5%的年成長率，3年複合成長率是13.8%。

他觀察，電商每一次進步都是來自「限制解除」，諸如付款障礙、物流障礙、裝置障礙，都帶動電商迎來爆發成長。他認為目前市場上的障礙是「通路及行銷的限制」，希望透過AI引擎解除，迎向百業合作、顧客匯流的局面。

遠傳總經理井琪表示，friDay購物深耕AI人工智慧運算與應用，除了可以為消費者打造新的網購體驗，未來也期望與供應商共同創造新的商業模式，同時提升營運效益，開拓更多的商機。

謝振豊表示，引進創新科技、擴大技術應用兩大重點，是不斷增進電商服務效益的關鍵，遠傳friDay購物近期提供合作夥伴與供應商簡易操作的應用平台，透過AI技術，僅需單點上架就可以達成多點曝光的機會，為供應商增加接觸消費者的機會，達成一站多贏的效果。

電商的發展已經進入市場飽和與完全競爭的狀態，謝振豊說明，要如何翻轉電商競爭現況，就在於新技術的導入與應用，而遠傳friDay購物經過近1年的AI應用開發，可以打破現行的電商系統架構，達成商品趨近於無限制曝光的效益、並準確接觸到目標消費群，創造出平台、供應商，與消費者多贏的局面，friDay購物也寫下業績成長率連3個月為業界第一的成績。

創新網購服務「再轉轉」為遠傳friDay購物AI應用首部曲，背後由AI引擎支撐，消費者只要動動手指就能「轉」出AI量身推薦的專屬折扣商品，改變一般消費者的習慣。

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另一項服務「網紅看盤」則是主張「人人是網紅」，透過AI選品機制，每位消費者可化身網紅，一旦親朋好友完成購買特定商品，可獲得不同比例的回饋。

根據遠傳在第3季法說會公布的資料顯示，以friDay購物為核心的電子商務營收年增率為9%。而遠傳包含電子商務在內的「新經濟」營收，在今年前3季已占遠傳合併營收的19%，提前超越遠傳設定全年占比18.9%的目標，且前3季累計營收年增率達到22.5%。（編輯：翟思嘉）1111122