聚陽：2023年營收估倒吃甘蔗 創佳力道集中在下半年

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（中央社記者賴言曦台北22日電）聚陽今天受邀參加台灣證券交易所舉辦的法人說明會。聚陽表示，美國庫存去化壓力使明年上半年挑戰較大，預計第2季起將逐季好轉，明年營收創佳的力道應會集中在下半年，整體來說將是「倒吃甘蔗」。

聚陽今年前3季每股盈餘新台幣11.32元；發言人林恆宇表示，雖然歐美仍面臨高庫存問題，但積極啟動庫存去化後，最壞狀況已過去，當前主要的影響因素為經濟衰退風險，客戶下單模式轉而以急短單為主，擅長做追加單的聚陽具備優勢。

展望明年，林恆宇指出，首季客戶仍有庫存去化的壓力，但預計第2季起將逐季好轉，日系客戶第2季起的成長將可抵銷美國客戶庫存調整的缺口，第3季美國客戶修正應該會告一段落，重返成長軌道，明年營收創佳的力道應會集中在下半年，全年整體表現優於今年的態勢不用太擔心，且以外出服為主要動能。

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林恆宇進一步說明，運動服飾為過去幾年的成長動能，但隨著旅遊、上班用服飾需求成長，快時尚將復甦，預估明年外出服將取代運動服，成為推動需求成長的主要來源。

聚陽董事會今年10月通過因應公司中長期需求，決議投資孟加拉廠約1430萬美元，以期增加產能。林恆宇說明，孟加拉廠人工成本低、可以英文溝通，整體資源及規劃優於東南亞其他地區，主要面向美國市場，最快2024年投產，希望貢獻聚陽至少5%以上產能。（編輯：楊凱翔）1111122