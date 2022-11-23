遠傳推動智慧治理 加持柳營科技工業區

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（中央社記者江明晏台北23日電）遠傳電信宣布，透過5G核心技術推動智慧城市，攜手台南市政府於柳營科技工業區建置智慧路燈系統，打造監控管理平台，實現智慧治理。

遠傳電信今天發布新聞稿指出，遠傳攜手台南市政府於柳營科技工業區建置智慧路燈系統，打造監控管理平台，使管理單位能遠端管理路燈，並整合車流、滯洪池水位監測，實現園區智慧治理。

遠傳企業暨國際事業群副總經理高煥元表示，智慧路燈應用多元化是智慧城市的發展基石，遠傳與台南市府合作建置智慧路燈，提升節電率，減少碳排放量，邁向低碳永續城市。

遠傳說明，柳營科技工業區全面換裝智慧路燈，能夠聯網主動遠端監控能耗、快速排除故障，並建置「智慧中央監控管理平台」，使管理單位一目了然路燈即時資訊與異常情形。

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園區出入口的路燈桿更搭載攝影機，結合AI車牌辨識與車流監測，將智慧交通功能導入管理平台，增進園區單位的管理效率。同時因應園區治理需求，也整合滯洪池雷達水位偵測，將水位即時資訊與水位示警於監控管理平台呈現。

遠傳表示，透過物聯網、AI與雲端技術建置的「智慧中央監控管理平台」，將路燈、車流與水位資訊整合於同一系統，能提升工業區設施管理效益，不僅是提升用路人行車安全，更讓管理單位掌握各設備狀況。（編輯：翟思嘉）1111123