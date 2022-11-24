台股突破半年線 後續須觀察量能變化

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）市場預期美國升息步伐放緩，美股持續向上漲升，台股近日突破半年線14471點，分析師表示，指數在攻克半年線後出現量縮，後續將關注盤中量能變化。

聯準會會議紀要放鴿，多數聯準會官員認為，放緩升息腳步一事「可能很快就具有適切性」。美股4大指數23日全面收紅，道瓊工業指數上揚95.96點或0.28%，收34194.06點。標準普爾指數上漲23.68點或0.59%，收4027.26點。那斯達克指數揚升110.91點或0.99%，收11285.32點。費城半導體指數漲升29.60點或1.07%，收2786.42點。

分析師指出，台股自10月下旬低點12629點以來，漲幅已逾15%，並突破半年線反壓，除了國際股市回穩居功厥偉外，今年以來一直站在賣方的外資開始回補台股也功不可沒，台積電、金融股與中小型股盤面輪動維持人氣，則是讓指數近期撐在半年線附近的主因。

法人認為，感恩節、黑色星期五將至，市場觀察兩大重要銷售旺季的業績成果，並作為資金布局的重要參考，在感恩節、黑五等業績成果出爐前，預估投資人會偏向卡位與全球消費無關的族群，例如生技、金融等類股；此外，新台幣匯率、美國公債殖利率走勢也是資金流向的觀察重點。

歐股走勢平平，倫敦FTSE 100指數上漲12.40點或0.17%，收7465.24點。法蘭克福DAX指數上揚5.24點或0.04%，收14427.59點。巴黎CAC 40指數攀升21.56點或0.32%，收6679.09點。（編輯：郭無患）1111124