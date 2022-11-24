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台積電拉尾盤 台股漲175點創逾2個月新高

2022/11/24 13:51（11/24 14:17 更新）
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台股24日開高走高，終場大漲175點。（中央社檔案照片）
台股24日開高走高，終場大漲175點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）美國升息腳步可望趨緩，消弭市場觀望氣氛，台股今天在台積電拉尾盤，航運、車用類股助攻下，指數開高走高，終場收在最高點14784點，創9月13日以來新高。

加權股價指數終場上漲175.46點、漲幅1.2%、收在14784點、成交值放大至新台幣2172.03億元。

台股今天由台積電、大立光帶頭強攻，IC設計由聯發科轉強帶動，M31、智原、金麗科、創意、力旺、立積表現搶眼。下半場航運、車用族群轉強，台股漲勢擴。

分析師表示，市場觀望氣氛稍緩，加上新台幣今天強力升值，吸引外資回流台股，自11月上旬外資轉賣為買後，近期多半站在回補買方，加上投信不離不棄，是台股自10月下旬以來強勢反彈的兩大功臣。

復華台灣好收益基金經理人楊聖民表示，上市櫃公司第3季稅後純益約1.14兆元、季增4.2%，雖低於今年第1季及去年同期，不過仍是歷史第3高，累計前3季獲利達3.39兆元，較去年成長並改寫同期新高，台股近期投資情緒轉佳吸引資金回流跌深績優股。（編輯：張良知）1111124

#台股
#台積電
#聯發科
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