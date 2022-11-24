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Fed偏鴿股匯齊揚 新台幣強升1.91角收31.027元

2022/11/24 18:23（11/24 18:43 更新）
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美國升息步伐有望放緩，激勵美股全面走揚，台股24日也開高走高，新台幣兌美元收盤收31.027元，強升1.91角，收31.027元。（中央社檔案照片）
美國升息步伐有望放緩，激勵美股全面走揚，台股24日也開高走高，新台幣兌美元收盤收31.027元，強升1.91角，收31.027元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北24日電）美國升息步伐有望放緩，激勵台北股匯市雙雙走揚，新台幣兌美元今天收盤收31.027元，強升1.91角，終結連6貶、創2個多月新高，挑戰31元大關，台北及元太外匯市場總成交金額16.625億美元。

美國聯準會（Fed）最新公布的會議紀錄立場偏鴿，激勵美股全面走揚，台股今天也開高走高，終場上漲175.46點、漲幅1.2%、收在14784點，成交值放大至新台幣2172.03億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超243.7億元。

外匯交易員表示，美元走弱，加上外資匯入，帶動新台幣今天強勢走升；新台幣兌美元今天開盤價為31.16元，最高31.01元、最低31.16元，最後收31.027元，強升1.91角，終止連6貶。

外匯交易員表示，Fed會議記錄顯示，多數聯準會官員支持放緩升息步伐，美元指數走弱下，亞洲貨幣明顯走強，後續是否可能看到30字頭，還是要看外資動向而定。（編輯：潘羿菁）1111124

#匯率
#美國聯準會
#Fed
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