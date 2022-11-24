美國可望緩升息 台股創近月反彈新高

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台股24日擺脫觀望氣氛，盤中一度突破14700點整數關卡，創下10月25日以來波段反彈新高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）美國可望放緩升息腳步，帶動美股全面走揚，台股也在擺脫觀望氣氛，今天一舉突破11月18日14669點前波高點，盤中一度突破14700點整數關卡，創下10月25日以來波段反彈新高。

截至10時30分，加權股價指數上漲93點、為14701點，成交值新台幣1043億元，交投增溫。

美國科技股漲勢凌厲，但台積電ADR與聯電ADR收跌，台積電及聯電股價呈現狹幅整理；IC設計由聯發科領軍上漲逾3%，M31、晶心科分別大漲逾9%及5%，智原、金麗科、創意、力旺、立積漲逾3%。

美國聯邦準備理事會（Fed）公布11月利率會議記錄，多數官員支持盡速放緩升息步調，美元指數重挫逾1%，新台幣早盤最高來到31.065元，升1.53角；分析師認為，新台幣升值趨勢持續，有助於11月上旬開始回流台股的外資，資金持續流入。

分析師表示，在美國升息變數塵埃落定後，市場觀望氣氛稍有舒緩，台股交投狀況明顯回溫，帶動指數越過前波高點，未來反彈氣勢能否延續，仍需觀察外資動向及成交量能狀況。

投顧業者分析，美國CPI及PPI數據低於市場預期，11月PMI降至46.3，顯示美國經濟動能恐進一步陷入衰退，但Fed會議紀要釋出較為鴿派內容，12月有望放緩升息；台股連2個交易日上漲突破半年線，技術面轉佳，預期仍為類股輪動表現。（編輯：張良知）1111124