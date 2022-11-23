避免台美利差擴大 台企銀：央行明年首季前持續升息

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（中央社記者張璦台北23日電）台企銀今天表示，為避免利差擴大，預期台灣央行明年第1季前仍有機會跟進升息；房市方面，由於政府調控措施未鬆綁，且民眾預期央行還有升息動作，料將影響房市走勢，但商業不動產市場有撐。

台灣企銀今天舉行法人說明會公布營運概況，截至今年第3季，合併稅前淨利為新台幣84.9億元，較去年同期44.26億元，年增91.82%，在升息循環挹注及積極拓展核心業務下，利息淨收益及手續費淨收益成長幅度皆高達雙位數。

針對升息議題，據台企銀觀察，美國通膨仍高，聯準會（Fed）貨幣政策將延續緊縮，台灣通膨較溫和，升息步調會比美國緩慢，為避免利差進一步擴大，預期台灣央行到明年第1季前仍有跟進升息的可能性。

投資展望方面，台企銀指出，1至9月財務操作淨收益26.83億元、年增4.3%，主要獲利來自股權交易、債券交易；明年考量全球面臨通膨、升息、地緣政治等變數，經濟有下行壓力，預計美、台股將修正調整，股市操作會謹慎保守以對，隨美債投資價值浮現，會分批布局公債等。

至於房市，台企銀指出，今年受通膨、升息、疫情衝擊，房市熱度顯著降溫；展望明年，由於政府調控措施未鬆綁，加上民眾預期央行還有升息動作，初步評估將會影響房市走勢。

全球通膨壓力升溫之下，台企銀認為，投資商用不動產可能是相對穩健的選擇，加上台灣科技、製造業基本面好，出口動能增強，後續商業不動產市場，應有較好的投資動能支撐。

房貸業務方面，台企銀表示，目前以風險權數較低的自住、首購為主，將持續配合政策，關注房地產市場健全發展，以承作量穩健成長為目標。

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法人關心升息加上工料雙漲，中小建商恐面臨資金短缺，台企銀指出，這確實是市場目前狀態，台企銀將持續加強控管建築貸款的集中度及不動產授信業務，除依現行監控機制，也按月檢視集中度比例，逐案審視不動產業授信限額使用狀況，營業單位方面，會要求放款須慎選具規模、經驗的優質客戶。

此外，台企銀指出，營運成果備受資本市場肯定，台企銀將於11月底重返MSCI台灣指數成分股。展望未來，台灣企銀期許在營收成長和永續經營的均衡發展下，以更優異的表現回饋客戶、股東及社會。（編輯：潘羿菁）1111123