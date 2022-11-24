晶華疫後拚全面復甦 潘思亮：缺工是挑戰

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（中央社記者江明晏台北24日電）針對疫後解封，晶華酒店董事長潘思亮表示，外籍旅客已經成長3到4倍，預估商務客明年下半年復甦，觀光客復甦則要到2024年，但產業最大的挑戰還是「缺工」問題，集團人力缺口逾20%。

台北晶華酒店今天舉行耶誕點燈儀式，在歐洲學校學生演唱耶誕歌曲聲中，全台五星級飯店室內最高的耶誕樹亮燈，晶華國際酒店集團董事長潘思亮與妻子蔣一惠，以及最小的兒子今天相偕出席。

針對國境解封，潘思亮典禮後受訪指出，「終於可以放鬆、休息」，疫情時期可以說是百廢待舉，現在解封後，台灣步入一個全新機會和很好的開始。

他表示，台北晶華酒店過去一個月外籍旅客回流速度快，已成長3、4倍，從2%到3%的占比成長到20%，而10月營收已經超越2019年同月的表現，營運已恢復疫前過半的水準，住房率約75%，商務客明年下半年就可以恢復正常，而觀光旅客預估要到2024年才會恢復2019年的水準。

至於這個產業何時能復甦到恢復榮景，他說，「缺工」還是最大的關鍵和挑戰，他舉例，晶華集團的人力缺口高達20%到30%，有500到600個名基層人力找不到人，集團也因為宴會業務沒人，因此「推掉了幾千桌的生意」。

他直言，缺工是國安危機，開放外勞的政策目前看起來還需要時間，以及跨部會共同來解決，而政府已經全力媒合，包括高齡就職和各式各樣的解決方案，可以說是「國內已經努力到極限了」，台灣對於移工政策也很有管理經驗，如果開放外勞，是利大於弊。（編輯：蘇志宗）1111124

台北晶華酒店24日晚間舉辦耶誕樹點燈儀式，晶華集團董事長潘思亮（前中）與出席來賓一同完成儀式後，開心比出小愛心合影。中央社記者謝佳璋攝 111年11月24日

為迎接12月底耶誕佳節，台北晶華酒店24日晚間舉辦耶誕樹點燈儀式，在小朋友的歌聲中為活動揭開序幕，也提前點亮繽紛歡樂的耶誕氣息。中央社記者謝佳璋攝 111年11月24日