台積電翻紅不敵高價股走弱 台股平盤震盪

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台股25日指數一度突破14800點，但隨賣壓出籠又回落至平盤之下震盪。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中台北25日電）台股今天走勢震盪，指數一度突破14800點，不過，隨著賣壓出籠，又回落至平盤之下震盪。台積電股價開低走高，由黑翻紅，不過，高價股普遍走弱。

至10時51分，台股加權指數來到14778.06點，下跌5.94點，成交值新台幣1289億元。

美股因感恩節休市一天，台積電股價跳空開低，達494元，下跌2元，隨後在買盤湧入下，台積電由黑翻紅，一度達498元，上揚2元。

股王大立光及股后信驊股價同步震盪走低，分別下挫55元及40元，此外，力旺及世芯-KY等高價股也紛紛走跌，整體電子類股指數在平盤上下震盪。

金融股今天走勢趨緩，類股指數一度下挫約0.5%。傳統產業股漲跌互見，電纜、玻璃及航運類股表現相對強勢，同步上揚逾1%，食品及紡織類股指數下挫約0.8%，表現相對弱勢。（編輯：趙蔚蘭）1111125