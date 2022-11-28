福懋估2023年春夏成衣供需可望平衡

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（中央社記者賴言曦台北28日電）福懋興業今天召開法人說明會，總經理李敏章表示，2023年春夏布料受通膨影響，量價與去年同期相比呈兩位數衰退，但預估成衣在庫存去化、新訂單減量下，2023年春夏供需可望平衡，整體產業景氣明年第2季有望復甦。

福懋興業今年累計前3季歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣31.77億元、年增77.9%，每股稅後盈餘（EPS）1.89元。

針對2023年春夏市況，李敏章指出，受俄烏戰爭、高通膨影響，2023年春夏與2022年同期相比，量、價皆有介於15%至20%間的衰退；成衣則隨著新訂單減量、庫存持續去化，預估2023年供需將呈現平衡的狀態。

2023年秋冬部分，李敏章表示，中國清零政策對在當地具高市占率的大型運動品牌帶來衝擊，品牌訂單進行下修調整，預計2023年秋冬採購量平均會衰退10%至20%。

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李敏章指出，雖然中國防疫政策影響大型運動品牌銷售量，但戶外用品因講求高機能、高技術，需求反而較有支撐，而福懋在客戶、產品布局採取分散策略，影響較小；整體景氣方面，預估明年第2季有望復甦。

談到轉投資高端織品的Schoeller，李敏章說，今年歐洲能源價高，上半年運輸成本增加，雖然單季有獲利，但尚無法彌補4到7月造成的不利影響；不過在採取歐洲研發、亞洲生產策略下，於台灣斗六廠的產量將進一步擴大，整體獲利狀況有望改善，2023年4月到2024年3月對Schoeller看法樂觀。（編輯：蘇志宗）1111128