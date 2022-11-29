遠傳攜手北市 5G急救醫療救護車上線
2022/11/29 12:43（11/29 17:56 更新）
遠傳5G急救醫療聯防救護車，強化到院前緊急處置品質，提升急救成功率。（遠傳提供）中央社記者江明晏傳真 111年11月29日
（中央社記者江明晏台北29日電）遠傳電信今天宣布，攜手台北市政府消防局，打造全台消防救護首創「5G急救醫療聯防救護車」，透過5G遠距即時救護指導，強化急重症到院前處置品質。
遠傳說明，「5G急救醫療聯防救護車」透過智慧裝置車載式攝影機第一視角，搭配骨傳導抗噪耳機，可即時傳送救護車內等資訊，同步連線高級救護分隊遠距即時救護指導，協助第一線救護人員辨識危急個案（ALS），強化到院前緊急處置品質，提升急救成功率。
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台北市政府消防局10月甫上線的「5G急救醫療聯防救護車」視訊會診機制，運用遠傳自主開發的5G遠距診療平台，率先在消防局中崙分隊試辦，上線一個月，累積出勤26次。
遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳深耕智慧醫療領域、自主開發5G遠距診療平台，不僅將醫療資源帶入偏鄉，更擴大推動至緊急救護應用。傷患急救就像是與時間賽跑，遠傳投入5G急救醫療聯防救護車，以科技提升救護品質，持續善盡企業社會責任，未來也將持續擴展遠距醫療應用範圍，以5G科技打造高效率、更便利的醫療創新應用。（編輯：趙蔚蘭）1111129
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