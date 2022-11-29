更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 產經

遠傳攜手北市 5G急救醫療救護車上線

2022/11/29 12:43（11/29 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
遠傳5G急救醫療聯防救護車，強化到院前緊急處置品質，提升急救成功率。（遠傳提供）中央社記者江明晏傳真 111年11月29日
遠傳5G急救醫療聯防救護車，強化到院前緊急處置品質，提升急救成功率。（遠傳提供）中央社記者江明晏傳真 111年11月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北29日電）遠傳電信今天宣布，攜手台北市政府消防局，打造全台消防救護首創「5G急救醫療聯防救護車」，透過5G遠距即時救護指導，強化急重症到院前處置品質。

遠傳說明，「5G急救醫療聯防救護車」透過智慧裝置車載式攝影機第一視角，搭配骨傳導抗噪耳機，可即時傳送救護車內等資訊，同步連線高級救護分隊遠距即時救護指導，協助第一線救護人員辨識危急個案（ALS），強化到院前緊急處置品質，提升急救成功率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北市政府消防局10月甫上線的「5G急救醫療聯防救護車」視訊會診機制，運用遠傳自主開發的5G遠距診療平台，率先在消防局中崙分隊試辦，上線一個月，累積出勤26次。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳深耕智慧醫療領域、自主開發5G遠距診療平台，不僅將醫療資源帶入偏鄉，更擴大推動至緊急救護應用。傷患急救就像是與時間賽跑，遠傳投入5G急救醫療聯防救護車，以科技提升救護品質，持續善盡企業社會責任，未來也將持續擴展遠距醫療應用範圍，以5G科技打造高效率、更便利的醫療創新應用。（編輯：趙蔚蘭）1111129

#遠傳
#曾詩淵
#台北市政府消防局
曾詩淵
遠傳深耕智慧醫療 服務逾3.1萬人次 人工智慧暨物聯網展登場 遠傳秀5G、AIoT應用
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族