閎暉前3季每股賺1.25元 明年營運續拚成長

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閎暉總經理徐幼珍表示，2021年擺脫虧損後，2022年重點來自擴大營收、預估2023年相關不確定性因素下降後，將能繼續成長。中央社記者江明晏攝 111年11月29日

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（中央社記者江明晏台北29日電）閎暉在華新科2021年入主後轉盈，今年前3季每股盈餘1.25元，營運體質走向健康化，儘管有通膨及庫存調整等負面因素，明年仍看好持續成長，以穿戴產品類別成長貢獻較大。

閎暉今天舉行法人說明會，第3季全球合併營收新台幣5.31億元，季減3%，年增17.2%；毛利率17.6%，季增0.7個百分點，年增1.6個百分點；稅後淨利3352萬元，年增144.5%，每股賺0.49元。

累計前3季營收15.5億元，毛利率為16.7%；稅後淨利8519萬元，年增105.5%，每股盈餘1.25元。

展望第4季，閎暉表示，取決於穿戴客戶清庫存狀態以及耶誕拉貨旺季，營運預估不會比第3季好。

被動元件大廠華新科2021年入主後，閎暉就在當年擺脫連5年虧損，今年繼續成長，明年仍是樂觀看待成長，但幅度仍取決於大環境市況。

閎暉近年持續轉型，面對疫情、供應鏈缺料、俄烏戰爭及通膨等不確定因素，閎暉積極配合客戶訂單需求，持續強化生產營運應變能力，另一方面，加強與供應商協調合作，降低缺料影響及庫存控制風險。

閎暉2022年前3季汽車零組件占合併營收比重51.4%，機構整合元件占比48.6%，應用範圍也包括穿戴產品、智能鎖模組等，受惠穿戴裝置產品放量，類別年增44%。

展望未來，閎暉總經理徐幼珍表示，2021年擺脫虧損後，2022年重點來自擴大營收、預估2023年相關不確定性因素下降後，將能繼續成長；穿戴產品會是貢獻明年成長較為顯著的項目，來自多個客戶挹注。車用領域持續耕耘，但營收開始產生貢獻的時期會相對長。

不過，她表示，面對通膨及庫存調整負面因素，短期內相關產業能見度不高，預期2023年下半年全球需求才會較為明朗。

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產能規劃上，閎暉在台灣淡水、馬來西亞、中國蘇州都有生產據點，產能占比分別為馬來西亞50%、台灣40%，中國目前產能縮小，並不會關廠，將保留優質客戶持續服務。今年取得馬來西亞檳城二城的土地，明年開始建廠，預估2024年中投產，將是華新集團在馬來西亞的第5座工廠，除現有客戶以外，也帶入醫療、工業、消費型產品客戶。

閎暉今年已成立日本據點，明年首季將新增德國據點，以貼近海外車用等客戶需求。（編輯：楊蘭軒）1111129