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IBM投資逾10億成立服務中心 明年首季落腳高雄

2022/11/29 17:55（11/29 18:06 更新）
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台灣IBM諮詢總經理吳建宏（圖）29日宣布，IBM將於2023年第1季在高雄亞洲新灣區成立軟體科技整合服務中心，成立第1年預計招募200人。（IBM提供）中央社記者吳家豪傳真 111年11月29日
台灣IBM諮詢總經理吳建宏（圖）29日宣布，IBM將於2023年第1季在高雄亞洲新灣區成立軟體科技整合服務中心，成立第1年預計招募200人。（IBM提供）中央社記者吳家豪傳真 111年11月29日
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（中央社記者吳家豪台北29日電）為因應業務拓展，科技服務公司IBM今天宣布，將於明年第1季在高雄亞洲新灣區成立軟體科技整合服務中心，服務金融、保險及半導體等產業客戶，投資金額超過新台幣10億元，成立第1年預計招募200人。

台灣IBM諮詢總經理吳建宏透過新聞稿表示，為了積極回應企業客戶對於科技轉型的旺盛需求，充分掌握企業核心系統現代化工程「黃金10年」的商機，並參與和帶動南台灣經濟發展及產業轉型，IBM決定將於2023年第1季在高雄成立「軟體科技整合服務中心」。

吳建宏透露，整合服務中心成立第1年預計延攬200名軟體開發工程師、測試工程師、IT架構師、專案經理與諮詢顧問等。目前IBM正在召募業內有相關經驗、且有計畫在高雄生根發展的專業人才。

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他說，從2023年第2季開始，IBM將對南部大專院校資工、資管等資訊科技科系的應屆畢業生廣發英雄帖。由於IBM也重視員工面對客戶的溝通與協同合作能力，商管、工管科系的畢業生也在召募之列。

吳建宏指出，IBM軟體科技整合服務中心將提供3大類型的高附加價值企業科技轉型服務，包括混合雲科技轉型、企業委外服務、企業永續（ESG）策略規劃與建置。（編輯：楊凱翔）1111129

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