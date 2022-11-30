電金回神、光學強勢 台股量能增溫小漲逾40點

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（中央社記者吳家豪台北30日電）美股收盤小跌，台股今天開盤下跌31點，隨著電子及金融類股回神、大立光領漲光學股，指數回到14700點之上，盤中最高來到14779.24點、上漲約70點，隨後漲勢收斂至40點左右。

至10時35分，台股加權指數來到14753.05點，上漲43.41點，漲幅0.3%，成交值新台幣1039.88億元。電子股漲0.19%，金融股漲0.2%。

權值電子股台積電今天開低4元，早盤低點至482.5元、跌幅約1%；鴻海漲幅約1%，最高來到101.5元；高價IC設計股聯發科漲幅超過2.5%，最高來到738元。

光學類股今天表現強勢，大立光盤中漲幅逾3%，高點來到2345元；今國光漲幅突破4%，最高來到27.75元；亞光、玉晶光漲幅約2%。

貨櫃航運股長榮在平盤161元附近狹幅震盪；航空雙雄弱勢，長榮航及華航跌幅分別約1.7%、0.8%。（編輯：趙蔚蘭）1111130