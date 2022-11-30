台積電人工智慧冰水系統 拚年省1億度電

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（中央社記者張建中新竹30日電）台積電積極推動綠色製造，透過機器學習方法優化冰水系統節能模型，開發「單機能耗異常偵測」等3大功能，今年1月導入晶圓15A廠，至11月總計節電200萬度，民國112年將陸續導入所有12吋廠，預計可望年省1億度電。

台積電最新ESG電子書今天出爐，台積電指出，冰水系統主要由冰水主機、冷卻水泵、冷卻水塔、冰水泵、熱回收等附屬設備組成，晶圓製程須仰賴冰水系統進行冷卻，穩定無塵室溫濕度以利機台運作。

為更精進冰水系統運轉效益，台積電廠務針對冰水單主機、冰水多主機以及冰水系統分別開發機器學習模型，打造「單機能耗異常偵測」、「多機運轉負載精準預測」、「系統壓力控制最佳化」3大功能，提升設備運轉可靠度、強化能源使用效率。

台積電表示，今年1月成功導入晶圓15A廠，截至11月總計節電200萬度、減碳1000公噸，112年將陸續導入所有12吋晶圓廠區，並列為新建廠標準設計，預計可望年省1億度電、減碳5萬公噸。

台積電強調，資訊安全與機密資訊保護是公司對客戶、供應商及員工的承諾，發起並協助國際半導體產業協會（SEMI）制定晶圓設備資安標準。

此外，台積電亦積極提升整體供應鏈的資安防護水準，以「建立規範、評核機制與合作、多元推廣、風險管理」4大面向，深化供應商資安管理，截至今年11月，完成639家供應商資安評鑑，改善逾7000個關鍵資安弱點。

為強化供應鏈營運韌性，台積電除定期舉辦環保安全衛生論壇推廣永續作為外，為提升供應商環安衛與損失防阻能力，今年第3季起進一步推動小班制的「環安衛與火災應變主題工作坊」，優化供應商專責人員學習效果與自主管理能力。

台積電指出，截至11月，已完成4場次，總計100家供應商共114人參與，持續實踐安全衛生政策承諾。（編輯：張均懋）1111130