明年保費醞釀上調 公平會：若有聯合行為會處理

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）明年保費醞釀上調，民進黨立委高嘉瑜質疑產險業齊聲喊漲，已構成聯合行為，公平會應該著手處理；公平會主委李鎂今天表示，並不是漲價就違反公平法，但若有聯合行為，公平會會處理。

防疫險天價理賠金額重傷產險業筋骨，且外溢效應持續發酵，面對再保費率可能調高，加上產險業重新審視費率適足性，業界預期明年車險及火險等保費可能普遍喊漲。

高嘉瑜今天於立法院經濟委員會質詢時指出，防疫險讓產險業慘賠，虧損大幅增加，未來業者打算將成本轉嫁至消費者身上，擬調高保費，是否已經構成聯合行為。

李鎂回答，漲價及聯合漲價是不同層面的議題，漲價有許多因素，除了市場機制，還有保險事業經營、商業模式等考量，公平會會注意業者有無合意聯合漲價的行為，但必須強調，不是說漲價一定違反公平法，而是不能聯合合意漲價。

高嘉瑜則說，對民眾而言，保費普遍上漲是事實，公平會有無進行了解；李鎂表示，公平會有持續關注。

由於保費漲不漲是老百姓相當關注的議題，先前立委也就此議題詢問金管會主委黃天牧的看法；黃天牧表示，商品費率已經自由化，因此產險業調整保費，不需經過保險局同意。

黃天牧補充，保單費率是根據損失率，必須非常審慎，若部分產險公司調高，消費者便可能因此轉移去別家。（編輯：郭無患）1111130