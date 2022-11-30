台日簽合作協議 推動食品自主管理驗證相互採認

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北30日電）有鑑於食品業者積極尋找國際商機拓展全球市場，台灣優良食品發展協會（TQFA）今天與日本食品安全管理協會（JFSM）正式締結「合作夥伴協議」，共同推動食品製造業的具等同性自主管理驗證方案的相互採認合作。

TQFA今天舉行第10屆第2次會員大會，會中與日本食品安全管理（JFSM）協會簽署合作夥伴協議，將共同推動台日食品自主管理驗證制度相互採認，以利雙方跨國貿易。

TQFA表示，此次合作協議簽署，將促成台方通過TQF驗證的138家驗證工廠可即刻取得日方JFS-B驗證的採認資格。至於日方通過JFS-C驗證的104家驗證工廠，亦可即刻取得台方TQF第一階驗證的採認資格。

另外日方JFS-B驗證的2032家驗證工廠，未來將補強差異性稽核及產品檢驗後，方可取得台方TQF第一階驗證的採認資格。

JFSM協會理事長大羽哲郎表示，JFSM協會與TQF協會能共同推動食品製造業具等同性自主管理驗證方案的相互採認，實屬難能可貴。簽署合作夥伴協議，將是雙方正式協同合作關係的起點，期許藉此深化未來台日兩協會更多有意義的合作業務。

TQF協會理事長周能傳表示，現階段TQF驗證方案的發展策略是國際化轉型，與JFSM協會締結合作夥伴協議，屬於推動跨國合作的工作。TQF協會會員中除了食品製造業者外，亦包含食品原材料與通路業者及消費者團體，期能整合食品上中下游的業者與消費者的力量，共同創造優質的食品供應環境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日本JFSM協會與TQF協會同為食品製造業者自主管理驗證方案的主辦機構，且是日本農林水產省基於政策需要所設立的一般財團法人機構，主要任務為推動日本食品安全管理的第三方驗證。

JFSM協會的食品製造業的驗證方案有3種，其最高階的JFS-C驗證方案已通過GFSI（全球食品安全倡議）的國際認可，而JFS-B驗證方案主要適用於日本國內主要的食品業者，至於JFS-A驗證方案則適用於日本國內小型食品業者。（編輯：楊蘭軒）1111130