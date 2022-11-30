賴清德：政府助科技業保持優勢 化挑戰為升級動力

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（中央社記者鄭鴻達台北30日電）副總統賴清德今天指出，政府提出六大核心戰略產業、「台版晶片法案」、明年新台幣1383億元科技預算、成立數位發展部等，就是要助台灣科技產業保持競爭優勢，相信產業能克服種種難關，將各項挑戰當成升級轉型最大動力。

賴副總統今天出席「台灣玉山科技協會2022歲末晚宴」並致詞。他表示，協會人才濟濟，會員所掌握的年產值也突破25兆元，為台灣的經濟發展、創造就業、安定社會、推動公益等貢獻卓著。

賴副總統指出，行政院2018年通過「2030實現創新、包容、永續的智慧國家」目標，總統蔡英文在2020年就職演說揭櫫六大核心戰略產業，行政院日前更通過所謂的「台版晶片法案」（產創10-2），這一切就是希望協助台灣科技界維持競爭優勢。

副總統接著舉例，2023年科技預算將達1383億元之多，相較2022年增加168億元、增幅達13.8%，顯見政府要專注於發展AI、半導體、5G與6G、資安、精準健康及太空科技等各方面技術。

不僅如此，賴副總統也表示，政府在8月成立全新的數位發展部，要為台灣數位轉型打下數位發展、數位經濟的基礎，上述這些措施，都是政府為科技發展所做的努力。

副總統最後強調，他相當感念產業界前輩為台灣打下深厚的產業發展基礎，無論未來要面對的挑戰很多或很大，他相信只要大家同心協力，以台灣反應之快、客製化能力之強，一定能克服種種難關，甚至將各項挑戰，當成是產業升級轉型最大的動力。（編輯：林興盟）1111130

台灣玉山科技協會30日晚間在台北舉行2022歲末晚宴，理事長童子賢（左2）與副理事長盧超群（左）、監事會召集人蔡玉玲（右）致贈紀念品給副總統賴清德（右2）。中央社記者徐肇昌攝 111年11月30日

台灣玉山科技協會30日在台北舉辦2022歲末晚宴，副總統賴清德（前左2）出席，在工作人員引導下走下舞台。中央社記者徐肇昌攝 111年11月30日

副總統賴清德（右）30日晚間應邀出席台灣玉山科技協會2022歲末晚宴，與協會新任理事長童子賢（左）握手致意。中央社記者徐肇昌攝 111年11月30日