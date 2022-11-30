更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電9/300
首頁 / 產經

鼓勵年輕人踏出國門 劉德音：奮鬥歷練精神可取

2022/11/30 22:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北30日電）台積電董事長劉德音今天赴三三會例會演講，全程採閉門會議，根據與會者轉述透露，劉德音提到，早年大學生畢業，多數會以出國留學為目標，如今也應該鼓勵肯奮鬥的年輕人踏出國門，願意去歷練的精神值得讚揚。

台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行首批機台設備到廠典禮，將外派工程師陸續飛往美國，也引發各界關心人才外流問題。劉德音今天應三三會之邀出席11月的例會，並以「台灣半導體產業的挑戰與契機」為題進行專題演講，並談及相關人才議題。

與會人士轉述指出，劉德音在會中談及應該鼓勵願意出國奮鬥的年輕人，這些年輕人願意去歷練的衝勁、精神很可取，若留在國內，反而可能會太舒服地過完一生。

與會人士接著轉述，劉德音也提及，早期一批的大學生在畢業後，都會以出國留學為榮，相較之下，現在的大學生比較可能以台灣的舒適、安定生活為優先考量，他也為此感到憂心。

三三會理事長林伯豐向中央社記者表示，自己認同劉德音看法，並強調，早年願意出國奮鬥年輕人，都在國外吃過苦，但仍相當醉心於學術、科技等研究，因此他能理解劉德音的感受及想法，畢竟他們都曾歷練辛苦過。（編輯：潘羿菁）1111130

#劉德音
#台積電
#林伯豐
劉德音
台積電派員支援美國廠 劉德音：沒有人才外流問題 股神巴菲特買台積電 劉德音：獨具慧眼
林伯豐
林伯豐指台版晶片法「沒做到位」 經長：再了解意見 九合一選舉後 工商界盼檢討能源、兩岸政策
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
童子賢：晶片供應穩定性 已成各國戰略層次問題