蔡總統：加速醫療跨域整合 擴大台灣健康產業優勢

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第6屆台灣醫療科技展1日在南港展覽館舉行，總統蔡英文（右5）、國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠（左5）、前立法院長王金平（右4）等人出席開幕式。中央社記者鄭傑文攝 111年12月1日

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（中央社記者吳家豪台北1日電）總統蔡英文今天出席第6屆台灣醫療科技展開幕典禮表示，面對全球疫後復甦及供應鏈快速重組，政府目標很明確，要加速醫療產業跨領域整合，持續擴大台灣健康產業優勢，為市場帶來更多商機。

總統說，台灣醫療科技展已舉辦6屆，從2017年以來，參展廠商和展會規模都越來越盛大，展現台灣在生技醫療跨領域合作的結果。

蔡總統表示，過去幾年來全球受到疫情衝擊，政府全球布局腳步並未停下來。為強化生醫產業，去年政府提出台灣精準健康產業發展方案，透過跨領域及跨部會合作，開發個人化精準服務，讓民眾從預防、診斷到治療都能有完善照顧，打造台灣精準健康平台。

她說，近幾年台美簽訂協議，其中一項是結合資通訊技術推動精準醫療。台灣與新南向國家也有密切交流，最近衛福部預告將鬆綁規定，讓台灣醫院能有更多空間、更便利在東南亞地區設立海外醫院，持續拓展台灣醫療影響力。

蔡總統指出，面對全球疫後復甦及供應鏈快速重組，政府目標很明確，要加速醫療產業跨領域整合，持續擴大台灣健康產業優勢。達到這個目標不容易，需要產官學界一起努力，讓台灣健康產業為市場帶來更多商機，持續在國際上大放異彩。

蔡總統出席開幕典禮後，前往展場內的樂迦攤位，參觀「會跳動的心肌層片」。樂迦的技術可將血液重新編程，變回誘導性多潛能幹細胞（iPSC）後，透過藥物配方，將iPSC誘導成可跳動的心肌細胞。（編輯：潘羿菁）1111201

總統蔡英文1日出席台灣醫療科技展開幕典禮致詞表示，面對全球疫後復甦及供應鏈快速重組，政府目標很明確，要加速醫療產業跨領域整合，持續擴大台灣健康產業優勢，為市場帶來更多商機。中央社記者鄭傑文攝 111年12月1日