能元科技攜牛津、麻省理工 展開電池回收研究

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（中央社記者賴言曦台北1日電）台泥企業團宣布旗下能元科技今年轉虧為盈，台泥董事長張安平表示，2023年將是能元的科技元年，未來能元將打造出半導體等級精細製程，且已和英國牛津大學、美國麻省理工學院共同投入電池回收研究。

能元科技今年已陸續簽下美國Archer、英國VA的eVTOL電動垂直起降飛行器訂單。

台泥今天透過新聞稿表示，世界各國的電池產業幾乎都是國家在後面支撐，台泥支持的能元科技，在全球競爭裡規模相對小，自1998年成立以來，已虧損約3到4個資本額，因此今年起轉虧為盈是一個重要象徵，意味能元科技雖然小，但卻能研發出包含美國太空人採用的Molicel電池等頂尖產品。

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張安平指出，能元科技鎖定各行各業的「最頂級產品」，如果不專注發展，絕對沒有未來，因此能元科技每年投入15到20%經費在研發上，目前已開始電池回收研究。

電池回收方面，張安平指出，以能元科技重要客戶的eVTOL電動垂直起降飛行器為例，每台需使用2萬顆鋰電池，且電池使用半年就要淘汰，所以電池要如何二次利用，及未來希望做到原料回收等，都將是能元科技努力的目標。（編輯：翟思嘉）1111201