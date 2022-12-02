台欣工業砸5億蓋彰化芳苑新廠 助陣離岸風電國產化

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（中央社記者鄭鴻達台北2日電）投資台灣再添中小企業4案，其中台欣工業看好台灣西海岸發展離岸風電的潛力，將投入近新台幣5億元在彰化縣芳苑鄉蓋廠，擴增基樁與管架式水下基礎的腳柱智慧化產線，為離岸風電產業國產化出一分力。

投資台灣事務所聯審會議今天通過4家「中小企業加速投資行動方案」投資案，分別是台欣工業、福興鼎循環科技、新祥紀食品、鑫綮印刷實業。

台欣工業鎖定台灣西海岸的離岸風電發展優勢，因此將投入近5億元，在彰化縣芳苑鄉興建廠房，擴增基樁（Pin Pile）與管架式水下基礎的腳柱（Jacket Leg）智慧化產線，同時導入SMES管理系統，可即時進行追蹤管理與調整。

投資台灣事務所說明，台欣工業具備先進焊接工藝技術，主要營業項目有壓力容器與離岸風力發電水下基礎製造，該投資案在全球重視氣候變遷及永續發展議題的當下，將可強化台灣風電產業鏈。

隸屬銘福集團的福興鼎循環科技，為協助事業廢棄物去化不易問題，將斥資逾20億元在台南麻豆新建一、二廠，其中一廠將作為SRF（固體再生燃料）專用去化廠，共有兩條去化產線，二廠則收受一般廢棄物與一般事業廢棄物，製成SRF再生燃料產品。

台北市最大食品供應商新祥紀食品，專注大型餐飲業的中高階食材供應，為建構餐飲業新型態商業模式，預計在台中工業區新建園區，並打造食品加工廠、AI人工智慧倉儲、智慧化物流車隊及電子商務系統。

鑫綮印刷實業主要提供印刷服務，供應企業包材貼紙及貼標使用，其為追求技術提升及環境保護，規劃投入近5000萬元、招募5名台灣員工，要在台南南區既有廠房增設智慧化機器設備。

投資台灣事務所統計，目前投資台灣三大方案已帶動1287家企業，投資約1兆8272億元，預估創造14萬936個台灣就業機會，後續尚有18家企業排隊待審。

其中「中小企業加速投資行動方案」已通過859家中小企業投資約3900億元，共創造3萬2616個台灣就業機會。（編輯：林興盟）1111202