上銀11月營收跌破20億元 創31個月來低點

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀自結11月合併營收新台幣18.03億元，跌破20億元，是2020年5月以來低點。法人預估，上銀第4季稼動率可能低於今年上半年平均水準。

上銀今天下午公布11月自結合併營收18.03億元，較10月21.1億元下滑14.58%，比去年同期22.62億元減少20.31%，是31個月來低點。

上銀在先前法人說明會中指出，第4季營運沒有那麼好，明年營運保守看待，要觀察俄羅斯與烏克蘭戰爭、中美貿易戰、美國經濟衰退、中國解封狀況，明年業績希望力拚與今年持平。

上銀累計今年前11月自結合併營收276.36億元，較去年同期252.43億元成長9.48%。

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展望明年資本支出規劃，上銀先前指出，今年資本支出規模大約和去年差不多、約22億元，主要是台中廠建築支出、義大利子公司營業規模因應擴大尋找適合土地廠房，預計遞延到明年，預估明年資本支出規模將高於今年。

日系外資法人先前評估，上銀從第3季開始平均產能利用率開始下滑，目前訂單能見度僅1個月至2個月，預估第4季稼動率可能低於今年上半年平均水準，明年產品平均銷售價格（ASP）是否較今年下滑，有待觀察。（編輯：張均懋）1111206