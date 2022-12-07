美股續黑 法人：Fed升息前指數表現較震盪

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（中央社記者賴言曦台北7日電）市場憂慮由於美國經濟數據優於預期，聯邦準備理事會（Fed）恐繼續積極升息，美國股市今天收盤再度重挫。法人表示，美國公布11月通膨數據及聯準會FOMC會議揭露資訊前，市場呈現觀望，指數表現會較震盪。

市場原本預估美國經濟有望軟著陸，但美國11月服務業活動、11月新增就業人口皆高於預期，加上薪資成長，澆熄市場期待，道瓊工業指數下挫350.76點或1.03%，收33596.34點；標準普爾指數挫跌57.58點或1.44%，收3941.26點。那斯達克指數重挫225.05點或2.00%，收11014.89點；費城半導體指數下跌64.519點或2.36%，收2673.528點。

台股產業動態方面，台積電在美國亞利桑那州鳳凰城興建先進製程晶圓廠，台北時間7日清晨舉行移機典禮，美國總統拜登、台積電創辦人張忠謀、蘋果執行長庫克等人出席。

另外，漢翔、中華化等上市櫃公司今天將召開法人說明會。台塑集團旗下4大公司台塑、台化、南亞、台塑化今天下午將公布11月業績。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股從低點上漲的幅度已近20%，期間累積的獲利回吐賣壓可能將會延續幾天，尤其是美國11月消費者物價指數（CPI）及聯準會（Fed）公開市場操作委員會（FOMC）會議結果前，指數表現會較震盪。（編輯：郭無患）1111207