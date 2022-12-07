更多編輯台推薦新聞：
台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響
產經

台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響

大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定
運動

大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

美股續黑 法人：Fed升息前指數表現較震盪

2022/12/7 08:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北7日電）市場憂慮由於美國經濟數據優於預期，聯邦準備理事會（Fed）恐繼續積極升息，美國股市今天收盤再度重挫。法人表示，美國公布11月通膨數據及聯準會FOMC會議揭露資訊前，市場呈現觀望，指數表現會較震盪。

市場原本預估美國經濟有望軟著陸，但美國11月服務業活動、11月新增就業人口皆高於預期，加上薪資成長，澆熄市場期待，道瓊工業指數下挫350.76點或1.03%，收33596.34點；標準普爾指數挫跌57.58點或1.44%，收3941.26點。那斯達克指數重挫225.05點或2.00%，收11014.89點；費城半導體指數下跌64.519點或2.36%，收2673.528點。

台股產業動態方面，台積電在美國亞利桑那州鳳凰城興建先進製程晶圓廠，台北時間7日清晨舉行移機典禮，美國總統拜登、台積電創辦人張忠謀、蘋果執行長庫克等人出席。

另外，漢翔、中華化等上市櫃公司今天將召開法人說明會。台塑集團旗下4大公司台塑、台化、南亞、台塑化今天下午將公布11月業績。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股從低點上漲的幅度已近20%，期間累積的獲利回吐賣壓可能將會延續幾天，尤其是美國11月消費者物價指數（CPI）及聯準會（Fed）公開市場操作委員會（FOMC）會議結果前，指數表現會較震盪。（編輯：郭無患）1111207

#美國
#台積電
#聯準會
拜登
空前豪賭或一勞永逸 拜登半導體戰略影響深遠 CRIF：供應鏈東進訂單增加 技術保護、就業恐失分
張忠謀
台積電美國亞利桑那州廠區搶先看 拜登將出席移機典禮[影] 台積電赴美設廠 向華府反映成本高人力不足
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電赴美設廠 漢唐帆宣跟進、部分供應鏈觀望