服務業景氣指標雖略回升 商研院示警經濟下行風險

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（中央社記者曾智怡台北7日電）商研院第3季商業服務業景氣循環同行指標綜合指數略有回升，主因住宿餐飲業在第2季以來強勁反彈；但商研院示警，防疫措施鬆綁效果受限整體經濟的下行趨勢，商業服務業並無足夠力量獨撐大局，凸顯打造數位、永續經濟體質重要性。

根據商業發展研究院台灣商業服務業景氣循環分析預測，領先綜合指數仍持續下滑，且速度加快，導致同行綜合指數在短暫振盪後，預測在明年第1季會再止升轉降，意味疫情趨緩下防疫措施鬆綁效果，受限於整體經濟的下行趨勢，代表內需為主的商業服務業，並無足夠力量獨撐大局扭轉趨勢。

商研院指出，同行綜合指數在今年下半年的逐漸回升走勢，充其量仍只是低谷振盪的徘徊現象，無法算是真正的復甦。

商研院表示，國際貨幣基金（IMF）對2022年與2023年的世界經濟成長估計與預測，出現破天荒的4度下修，2021年的「不均衡」復甦，未能向上改善，反而演變成持續下行走勢，且通膨壓力未見紓解，如今情勢已惡化成自石油危機以來最嚴峻的「停滯性膨脹」（stagflation）不確定危機。

商研院說，雖然國內外因疫情趨緩，各國國境亦紛紛重開，國內自10月13日起開放國門後，也於12月1日起開始有條件「脫罩」，餐飲業「春暖鴨先知」，其他消費服務業摩拳擦掌引頸期盼「報復性」消費的到來。

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但通貨膨脹已明顯剝蝕國民購買力，疫情衝擊人力供需與就業結構，加上消費者行為與消費趨勢的轉變也已產生「新常態」，並無法照著老路走回去。

商研院認為，唯有創新應變的新商業型態與經營策略才能有效「迎春」，「數位轉型」、「能源轉型」與「ESG永續轉型」的浪潮迎面而來，正待產官學共研加速創新之道，促進以數位與服務為中心所驅動的重大投資風潮，重振「台商回流」潮後的另一波「創新價值」投資風潮，打造「均衡」與「永續」發展的新產業結構與經濟體質。（編輯：潘羿菁）1111207