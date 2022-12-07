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雲達明年拚兩位數成長 泰國主機板產能占比上看5成

2022/12/7 14:33
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（中央社記者吳家豪台北7日電）代工廠廣達旗下雲端伺服器大廠雲達科技總經理楊麒令今天表示，資料中心伺服器生意還是不錯，明年有望成長兩位數百分比；雲達泰國廠的伺服器主機板產能占比，預計明年上半年提升到近5成。

楊麒令今天出席英特爾舉辦的年度永續日活動，分享對永續策略的看法，並於會後接受媒體採訪。

他說，業界都在談永續與節能，廣達旗下雲達可提供冷板（Cold Plate）、浸沒式冷卻（Immersion Cooling）等解決方案，其中冷板解決方案已開始接單生產。

楊麒令表示，冷板解決方案有望為雲達帶來額外貢獻，目前客戶希望比較冷板和氣冷式解決方案的差別，才會評估後續下單，推估明年第1季會有比較高的能見度。

楊麒令說，資料中心生意看起來還是不錯，即使面臨缺料問題，明年雲達伺服器仍有機會成長兩位數百分比，但成長幅度應該不會高於今年。

即使大環境不佳，雲達仍未停下伺服器擴產腳步。楊麒令指出，目前在台灣、泰國、美國擴廠都按照計畫進行，但用電是一大挑戰，雲達位於美國的伺服器組裝廠如果想增加用電，需要提前一年規劃。

考量產能逐步擴充，楊麒令推估，雲達泰國廠的伺服器主機板產能占比將從目前約3成，提升到明年上半年近5成，屬於短期目標。（編輯：趙蔚蘭）1111207

#楊麒令
#雲達
#雲達泰國廠
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