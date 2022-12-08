台機械11月出口值年減13% 全年仍可望拚新高

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）台灣機械工業同業公會今天公布11月機械出口值26.03億美元，比10月28.62億美元下滑9.5%，較去年同期29.9億美元減少13%；前11月台灣機械出口值320.81億美元，較去年同期增加6.4%。

公會表示，電子設備、檢量測設備與工具機等出口項目維持正成長，預估今年全年機械出口將再創歷史新高。

機械公會下午公布出口數據，11月機械出口值26.03億美元，較去年同期減少13%，若以新台幣計算約829.25億元，較去年同期減少0.4%。公會指出，主要受全球景氣不佳需求趨緩影響。

在工具機部分，11月工具機出口值2.61億美元，較去年同期減少6.6%，公會指出，雖小幅下滑，但單月出口值仍優於整體下滑平均。

今年前11月台灣機械出口值320.81億美元，年增6.4%，若以新台幣計價約9486.29億元，較去年同期增加12.2%。

從設備來看，今年前11月機械出口值前3大包括電子設備（占比14.4%、較去同期成長5%）、檢量測設備（占比14%、年成長9.7%）、工具機（占比8.6%、年成長9.4%）。

若從市場來看，前11月前3大中國大陸占比25.8%、美國占比25.7%、日本占比6.1%。

公會指出，台灣機械設備對中國大陸出口持續衰退，今年累計出口負成長11.8%，相較之下，今年對美國出口持續成長，上半年成長幅度平均超過4成以上，不過8月開始對美國出口年成長幅度收斂，9月至11月對美國出口年減，顯示美國升息、景氣下滑，對設備投資轉趨保守。

不過公會表示，電子設備、檢量測設備與工具機等出口項目維持正成長，預估今年全年機械出口將再創歷史新高。

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觀察匯率，公會指出，雖然美元持續升息，但亞洲貨幣從10月底之後略為止跌、甚至回升，新台幣兌美元匯率近日曾從32元左右急速回升至30.5元附近，不利台灣機械設備海外接單，為維持出口競爭力，公會建議新台幣匯率宜與競爭對手國同升同貶。

公會分析，美國大幅升息政策不變，俄羅斯與烏克蘭戰爭未歇，受諸多國際不利經濟因素影響，下半年新訂單需求明顯不如上半年熱絡，預估將影響明年上半年出口值。（編輯：趙蔚蘭）1111208