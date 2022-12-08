福貞11月營收月增14% 但中國封控仍影響出貨

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（中央社記者潘智義台北8日電）福貞控股今天公告11月合併營收新台幣7.39億元，較10月成長14.81%，與去年相較則減少4.3%，主因近期中國部分地區因疫情防控，導致區域物流降載而影響出貨。

福貞控股發布新聞稿統計，1至11月合併營收77.73億元，年增11.89%，持續受惠今年新竹廠加入營運與山東廠新產線挹注所帶動。

福貞11月營運表現未如預期，雖較10月增加，卻與去年同期相較減少，原預期因2023年農曆春節提早至1月，應可望提前發生的傳統農曆春節旺季前拉貨潮，但在11月尚未顯現，主因中國11月疫情封控管理，導致物流降載或限制造成出貨動能減弱所致。

福貞說明，目前中國封控政策隨疫情減緩而漸次鬆綁，但終端消費市場信心及力度稍弱，使11、12月農曆春節前傳統旺季拉貨提升力道不如先前預期。

另外，福貞11月中國各廠仍保持較高水位稼動率生產，在山東廠9月底新增的第2線鋁罐生產線，僅用一個多月時間，即拉升到逾8成稼動率，且各規格鋁罐與馬口鐵罐成品庫存備貨已維持相當水位，以因應後續消費市場需求。

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傳統農曆年前送禮及冬季飲品商機，是粥類飲品如八寶粥，及蛋白飲品如牛奶花生、杏仁露等產品需求增溫的主要動能，可望帶動馬口鐵罐的訂單需求提升，加上啤酒與涼茶類飲料，因中國冬季飲食習慣以火鍋為大宗，往往帶動其銷售表現甚至較夏季更佳，將明顯推升鋁罐的出貨表現。

福貞山東廠第2條兩片式鋁罐產線已正式投產營運，新產線年產能可為5億支，預期可進一步擴大市占率，且於2023年將再新增陝西廠兩片式鋁罐投產，預期多條產線產能導入後，未來各產線可更專一於單一罐型的生產，生產訂單相互支援將可使產能效益再次提高。（編輯：蘇志宗）1111208