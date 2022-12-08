沈榮津：智慧醫療結合生技與代工 讓台灣走出一片天

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（中央社記者吳家豪台北8日電）行政院副院長沈榮津今天說，台灣資訊產業在國際上接受過品牌大廠的試煉，已開始對數位醫療與精準醫療產生興趣，未來智慧醫療結合生技產業與代工廠，可以讓台灣走出一片天。

沈榮津晚間出席台灣精準醫療產業協會「2022會員暨精準醫療新趨勢論壇」致詞時表示，精準醫療是台灣的機會，最近國家生技醫療產業策進會把所有資訊業者都納為會員，在先前舉辦生策會大會中，包括金寶董事長許勝雄、廣達董事長林百里、和碩董事長童子賢都出席。

他表示，台灣資訊產業在國際上接受過品牌大廠的試煉，已經開始對數位醫療與精準醫療產生興趣。

沈榮津指出，過去台灣發展傳統燃油車，輸在缺乏引擎工業，但電動車的動力系統開發出來後，為台灣在電動車產業帶來機會；另一個新產業是智慧醫療，結合生技產業與代工廠，可以讓台灣走出一片天。

台灣精準醫療產業協會理事長李鍾熙說，政府這幾年把精準醫療列為施政重點項目，就科技而言，精準醫療進展很快，臨床應用非常多，尤其對癌症影響非常大，全球相關產業蓬勃發展，但台灣發展相對有限，有包括法規、投資、產業發展要件、國際合作等很多關卡要克服。

儘管科技與醫療持續進步，但李鍾熙認為，台灣產業發展相對較慢，原因包括健保給付項目或實驗室開發檢測等都有法規相關問題，業界正推動進展，希望讓精準醫療有更大發展空間。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，訓練人工智慧時，需要注意資料品質可能不夠好等問題；台灣如果想在醫療領域與全世界合作，重點是如何建立可信任的智慧醫療應用。（編輯：林克倫）1111208