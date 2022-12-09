中科：111年園區營業額上看1.12兆元

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中部科學園區4日舉行「111年度災防應變及安全衛生研討會」，中科管理局長許茂新（左4）表示，園區除成為國家經濟命脈外，在各企業主支持下，也是職業安全衛生的護國群山；企業安全文化是永續經營的根本，更是中科管理局及園區廠商努力目標之一。（中科管理局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月9日

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）中部科學園區「111年度災防應變及安全衛生研討會」今天登場，中科管理局長許茂新表示，中科今年全年營業額上看新台幣1.12兆元，兼顧經濟發展，也要強化災防應變及安全衛生。

中部科學園區「111年度災防應變及安全衛生研討會」今天舉行，會中以工作者健康與安全的ESG績效展現及防災應用為主題，勞動部職業安全衛生署長鄒子廉、園區公會副理事長蔡國洲及園區廠商安全衛生、廠務等相關主管人員都出席。

會中由許茂新表揚園區推動安全衛生績效優良單位與人員、中科安全衛生促進會領頭廠商及推動職場工作平權優良事業單位，肯定對園區安全衛生績效提升及友善幸福職場的貢獻。並由鄒子廉頒給台灣美光記憶體公司111年度勞動部推行職業安全衛生優良單位獎牌。

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許茂新在會中致詞指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，中科管理局與園區廠商共同努力，使中科園區今年前8月營業額年增15.4%，創歷年同期新高，預估今年全年營業額上看1.12兆元。

許茂新說，園區除了成為國家的經濟命脈外，在各企業主的支持下，也成為職業安全衛生的護國群山，企業安全文化是永續經營的根本，更是中科管理局及園區廠商努力的目標之一，藉由這場研討會的分享，盼促進安全衛生資訊交流分享及提升園區安全文化，共同打造智慧園區，提升園區健康勞動力並持續建立友善幸福職場。（編輯：李錫璋）1111209