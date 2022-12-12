宏碁連9年入選DJSI新興市場成分股 7項指標滿分

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（中央社記者吳家豪台北12日電）2022道瓊永續指數（DJSI）公布評選結果，電腦品牌廠宏碁連續9年入選DJSI新興市場成分股，評分86分為台灣最高，且於電腦、周邊及辦公室電子設備產業並列全球第2名。

宏碁發布新聞稿說明，今年於「重大性」、「風險與危機管理」、「創新管理」、「環境報告」、「社會報告」、「人力資源發展」、「客戶關係管理」等7面向獲得滿分。

DJSI是美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）推出的指數，從環境、社會、公司治理（ESG）3面向評比企業的永續發展成效，今年有來自全球5000家企業參加評比，各產業永續績效前10%的企業才能入選為DJSI成分股。

2022年宏碁在ESG方面的努力獲得多項肯定，獲頒台灣企業永續獎的永續報告書「白金獎」、天下永續公民獎等獎項。

此外，宏碁連續9年名列MSCI ESG領導指標，且獲得AAA級最佳評等，為技術硬體、儲存及周邊設備產業類別中前4%的企業。（編輯：張均懋）1111212