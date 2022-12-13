數位部展示垂直場域 台灣大打造5G智慧巡檢

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（中央社記者江明晏台北13日電）數位發展部今天舉辦5G垂直場域串連體驗活動，台灣大哥大攜手明志科大、國眾電腦、南亞等，打造電信業首家落地應用的產學合作5G實驗場域，展示5G智慧巡檢創新應用。

台灣大表示，這項5G智慧巡檢應用不僅能運用在工廠，還有倉儲物流，以及港口、機場等，提升工作效率，預計減少30%人員訓練時間，同時減少訂單處理時間15%。

在5G實驗場域中，台灣大提供高速、低延遲的5G訊號，工作人員戴上AR眼鏡，就能第一時間將視角所見的影像資訊分享至遠端，讓專家即時反饋意見，解決過往一邊翻工具書查資訊一邊工作、效率不彰的痛點。

台灣大企業用戶事業群新創服務發展處副總經理王寶慶表示，台灣大已在5G企業專網服務打造完整的生態系，此次再攜手明志科技大學等深耕產學合作，展示5G智慧巡檢技術應用，助力企業加速升級整合新舊設備、資訊與技術，並因應後疫時代技能與人才短缺問題，縮小勞動人口的技能落差。

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台灣大今年與明志科大團隊簽訂合作意向書，雙方合作項目朝向新創人才培養及智慧校園規畫，包括ESG節能方案。

舉例來說，台灣大在校園建IoT設備，透過能源管理平台將電力用量視覺化、即時預測告警，並產出智慧化報表分析異常用電，進一步促進校園節能減碳，或者是「AI安全守衛專案」，針對指定場域（如圍牆、停車場、頂樓、湖泊等）進行即時監控與異常通報。（編輯：翟思嘉）1111213