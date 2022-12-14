台灣大跨足保健食品版圖獲准 逾期申報挨罰

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）台灣大哥大跨足保健食品版圖，公平會點頭准了，但因台灣大逾期申報，公平會也開罰新台幣50萬元罰鍰。

台灣大哥大公司於110年11月26日透過孫公司富邦媒體公司新設富美康健公司，得間接持有其超過1/3以上股權，且控制其業務經營及人事任免；此外，富邦媒體公司109年於網路購物市場的市場占有率達1/4，達到申報結合的門檻規定，因此依法須向公平會提出申報。

公平會指出，台灣大跨足保健食品版圖，相關市場為行動寬頻服務市場、網路購物市場及保健食品批發零售業市場，涉及垂直及多角化結合，不過結合後，還是有許多電商購物平台、保健食品批發零售業者參與競爭，市場進入障礙也沒有因此提高。

另一方面，公平會指出，由於上下游市場結構分散，此案聯合行為的可能性不高，綜合以上因素，此案結合具有整體經濟利益，決議不禁止結合。

雖然結合案通過對企業是好消息，但公平會同時也對台灣大開罰，主因是台灣大應於110年11月26日結合前，先向公平會申報，卻延遲至111年6月才提出申報，已經違反公平交易法規定。

公平會指出，雖然台灣大哥大公司主動補提結合申報，但台灣大應申報結合而漏未申報的情形已非初犯，因此處台灣大哥大公司50萬元罰鍰。（編輯：楊凱翔）1111214